Renco e Terna, affare da 100 milioni di euro con Microsoft: costruiranno in Grecia un maxi Data Center

PESARO - La joint venture Renco - Terna S.A. si è aggiudicata la gara per la costruzione del primo dei tre Data Center di Microsoft Operations 4733 Hellas. nell'area più ampia dell'unità regionale dell'Attica orientale.

L'affare

In particolare, su un investimento totale di Microsoft di 976.168.800 euro, il contratto con la jv Renco - Terna - prevede il completamento degli studi, la costruzione e la messa in funzione a Spata del primo Data Center Microsoft con una capacità installata totale di 19,2 MW. L’impianto, che sarà completato in 15 mesi, sarà costituito principalmente da apparecchiature meccaniche ed elettriche per l'archiviazione dei dati su Internet (cloud) e sarà composto da un edificio principale per le apparecchiature e uno da edificio amministrativo, con diverse infrastrutture di supporto nell'area circostante. La progettazione seguirà i requisiti della certificazione LEED. Oltre al Data Center, sono previsti spazi per uffici, aree di ristoro, nonché parcheggi e aree di aggregazione pubblica.

Il progetto

Il centro dati sarà sviluppato su una sezione di 22,3 ettari dell'area totale di 85 ettari nel parco commerciale di Spata e comprenderà anche la costruzione di un supporto operativo/amministrativo e di un impianto di stoccaggio dell'acqua. Tutte le opere saranno realizzate in conformità ai requisiti LEED per la sostenibilità energetico-ambientale. Riferendosi alla realizzazione del progetto, l'amministratore delegato di Terna S.A., Christos Panagiotopoulos, ha dichiarato: «Siamo particolarmente felici che la nostra joint venture con Renco abbia prevalso in una gara d'appalto così grande e per un progetto così importante e impegnativo.

Ancora una volta, abbiamo dimostrato la nostra capacità di distinguerci attraverso processi competitivi e grazie alla solida esperienza, al know-how e all'affidabilità che abbiamo costruito in oltre mezzo secolo di attività di TERNA. Siamo certi che con la preziosa collaborazione di Renco riusciremo a soddisfare le aspettative e la fiducia di Microsoft, trasformando in realtà un grande investimento tecnologico per la Grecia».

Gasparini (Renco): «Grande risultato: la nostra proposta tecnico-economica era la migliore»

«Si tratta di un grande risultato per Renco e per il nostro JV partner Terna - ha spiegato il presidente di Renco Giovanni Gasparini -. La nostra proposta tecnico-economica è stata considerata la migliore tra le altre aziende in gara. Significa che il know-how, le competenze e le professionalità italiane rappresentano ancora oggi un valore aggiunto, soprattutto per multinazionali come Microsoft che operano in tutto il mondo. Questo progetto, ha concluso Gasparini, «rappresenta un'ottima opportunità per Renco e Terna di mostrare il loro impegno per l'innovazione e la sostenibilità. Siamo orgogliosi di lavorare con grandi clienti come Microsoft e le altre aziende coinvolte. La nostra visione è quella di creare non solo un data center all'avanguardia, ma anche un modello di eccellenza in termini di efficienza energetica e rispetto dell'ambiente»