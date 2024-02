Follia in Grecia, spara in una compagnia di navigazione e uccide 4 persone. Poi si toglie la vita

Un uomo armato è entrato in una compagnia di navigazione a Glyfada, sulla costa ateniese, e ha iniziato a sparare uccidendo tre persone. Lo scrive l'agenzia Ana-Mpa. Poco fa una squadra della polizia è entrata nell'edificio per localizzare l'omicida, che è stato trovato morto, con accanto un fucile. La zona è stata isolata.

