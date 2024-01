ANCONA L’estate sembra ancora lontana ma chi è nelle condizioni di programmare già ora una vacanza può prenotare il volo diretto dall’aeroporto Sanzio ad Atene, collegamento attivo dal 2 giugno prossimo grazie a Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee. Anche in periodo di turbolenze, con il caso Aeroitalia-Atim che tiene banco, il Sanzio guarda avanti e allarga il suo bouquet di offerte, con il volo diretto per la capitale greca.

I prezzi dei biglietti, acquistabili online dal primo gennaio, vanno da 31 a 38 euro per l’andata, mentre per il ritorno vengono offerti ora ticket a 37 euro. Con meno di 70 euro, in pratica, si potrà acquistare un biglietto di andata e ritorno. Il prezzo include le tasse aeroportuali, ma si tratta di un’offerta per «posti limitati soggetti a disponibilità e pagamento con Visa debito», informa la compagnia aerea, che sul proprio sito propone prezzi «che corrispondono alla tariffa più economica disponibile per la data selezionata».

La frequenza bisettimanale

Il collegamento dall’aeroporto di Falconara con Atene prevede una frequenza bisettimanale, il mercoledì e la domenica, e un’offerta complessiva di 13.000 posti in vendita. Ancona offrirà anche un’alternativa più veloce (poco meno di due ore di volo) rispetto ai traghetti che d’estate fanno la spola con la Grecia stracarichi di turisti. Per il 2024 saranno 6 i collegamenti di Volotea al Sanzio: oltre ad Atene, ci sono le 4 destinazioni italiane (Cagliari, Catania, Olbia e Palermo) e una in Francia con Parigi Orly. Attiva dal 2012 nelle Marche, dove ha trasportato circa 850mila passeggeri, Volotea per il 2024 ha previsto per il Sanzio un incremento del +23% sul 2023 e un numero record di posti in vendita, oltre 176.000. «Siamo molto felici di ampliare la nostra offerta per l’estate 2024 – aveva dichiarato a inizio dicembreValeria Rebasti, International Market Director di Volotea, presentando la nuova rotta dal Sanzio -. Grazie a questo collegamento i passeggeri in partenza dal Sanzio potranno così organizzare un weekend alla scoperta della capitale greca».