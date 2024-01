Scompare nel nulla per fuggire dall'ex moglie, dopo 10 anni lo ritrovano in Grecia (per colpa dell'auto lasciata al porto di Ancona): se la cava con 500 euro di multa

Cinquecento euro per scomparire nel nulla 10 anni fa, facendo credere che si fosse suicidato. A tanto ammonta la pena pecuniaria inflitta ad Adamo Guerra, 55 anni, scomparso per 2 anni e ritrovato in Grecia. L'uomo ha patteggiato 40 giorni di reclusione e 100 euro di multa, poi convertiti in 500 euro complessivi, per violazione degli obblighi di mantenimento familiare. L'uomo, infatti, era sposato (separato) e ha due figlie.

Fatale fu l'auto

Inizialmente si era pensato a un suicidio.

A denunciarlo era stata l'ex moglie nel 2013. Fatale, per l'uomo, fu invece l'auto a lui intestata lasciata vicino al porto di Ancona. Da lì le indagini e la scoperta: non era morto ma si era rifatto una vita in Grecia