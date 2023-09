Simula il suicidio e scompare ma la sua auto è ad Ancona. ​La moglie e "Chi l'ha visto" lo ritrovano in Grecia dieci anni dopo

ANCONA - Era il 7 luglio del 2013 quando Adamo Guerra, all'epoca 45enne, scomparve da Imola. Aveva lasciato alcuni bilgietti ai familiari in cui minacciava di farla finita, facendo riferimento a problemi economici. ma la sua auto venne ritrovata ad Ancona e si riuscì a ricostruire che era salito su un traghetto per Patrasso. Ma non è morto, ora la moglie e "Chi l'ha visto" lo hanno rintracciato in Grecia, 10 dieci anni dopo. I particolari della storia sono stati raccontanti ieri nella puntata di "Chi l'ha visto" andata in onda ieri sera su RaiTre

Adamo Guerra aveva gestito a poche centinaia di metri dal centro storico di Lugo, un negozio di casalinghi ed era in buoni rapporti con l'ex molgie e le figlie, entrambe minorenni, prima dell'improvvisa scomparsa.

La trasmissione ha mostrato anche il biglietto d'addio: "Ciao mamma e papà, non avrei mai voluto farvi del male, ma purtroppo è andata sempre male e adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno quest'ultimo passo, per risparmiarvi almeno il dolore del funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo e restano ancora alcuni anni difficili". “Grazie per avermi dato la conferma”, ha detto la moglie dopo che “Chi l’ha visto?” lo ha rintracciato in Grecia.