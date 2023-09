TRECASTELLI - La comunità di Passo Ripe si è stretta intorno alla famiglia di Riccardo Urbani, scomparso a 37 anni. Stava combattendo, da diversi anni, una battaglia contro una malattia che ha cercato in tutti i modi di contrastare, mettendocela tutta e facendosi forza con l’amore della famiglia, su cui ha sempre potuto contare. Non è però bastato e negli ultimi tempi la situazione è precipitata.

Erano tutti lì con lui, accanto al suo letto anche quando è terminata la sua sofferenza terrena. Ha deciso di andarsene nella sua casa, in un ambiente a lui familiare e con le persone che più aveva amato con lui. Riccardo Urbani ha potuto contare anche sul sostegno dell’Associazione oncologica senigalliese, che grazie ai propri volontari consente di accompagnare le famiglie in questo drammatico e doloroso distacco, fornendo loro anche il supporto per poterlo affrontare e accettare. Proprio all’Aos di Senigallia la famiglia ha chiesto di devolvere le offerte in suo ricordo.

L'ultimo saluto

La cerimonia funebre si è svolta martedì pomeriggio presso la chiesa della Madonna del Rosario a Passo Ripe. Il feretro è stato poi trasferito a Cesena per la cremazione. Riccardo Urbani lascia la madre Marisa, il padre Lucio, la sorella Federica con Matteo, i nipoti e tutta la sua numerosa famiglia.