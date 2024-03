Terremoto in Grecia di 5.8, avvertito anche in Puglia, Calabria e Sicilia. «Svegliati dalla scossa»

ATENE - Forte scossa di terremoto oggi, di magnitudo 5.8, sulla costa della Grecia. Il sisma è stato avvertito però anche in Italia nelle regioni del Sud, tra cui Puglia, Calabria e Sicilia. «Il terremoto non ce lo facciamo mancare mai nei giorni di festa in Sicilia, rispettiamo le tradizioni», scrive ironica un'utente sui social. «Svegliata dal terremoto», un altro commento che arriva dalla Sicilia.