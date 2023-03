Incendio in un'azienda chimica: esplosioni e un'altissima colonna di fumo nero. Paura nella zona

Mattina di paura a Novara per un incendio in un'azienda chimica in provincia, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale, ai confini con il capoluogo di provincia, si è levata un'altissima colonna di fumo nero e sono state sentite delle esplosioni. Sul posto Vigili del fuoco e ambulanze del 118.

Ai limitrofi di Novara, a San Pietro Mosezzo stamattina ha preso fuoco una fabbrica chimica. Il fumo è nero, denso, e in continua espansione. Indossate le mascherine. Questa volta non si è a rischio di un raffreddore, ma di molto peggio — laura ):) (@noliflereamor) March 29, 2023

La zona industriale di San Pietro Mosezzo è stata evacuata per il rischio di nuove esplosioni. Al momento non si ha notizia di morti o feriti.