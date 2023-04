Missili sperimentali anti droni, dagli Usa l'arma per Kiev contro gli attacchi russi

Gli Stati Uniti stanno inviando missili anti-drone come parte di una piattaforma sperimentale per aiutare l'Ucraina ad abbattere i velivoli senza pilota di fabbricazione iraniana che hanno devastato le infrastrutture energetiche del Paese nei mesi scorsi. L'informazione è stata riferita alla rivista Defense One da un rappresentante della Saic (società di appalti governativi Usa che ha preso parte alla gara), a margine del Global Force Symposium dell'Associazione dell'Esercito Usa.

Il pacchetto di aiuti Usa a Kiev

Martedì scorso, gli Stati Uniti hanno annunciato un ampio pacchetto di aiuti militari all'Ucraina incentrati sulla difesa aerea, compresi quelli che hanno definito «10 sistemi missilistici mobili a guida laser c-Uas». La gara d'appalto era stata indetta a gennaio dall'esercito americano, che cercava un sistema per contrastare i droni kamikaze Shahed. La Russia ha usato gli Shahed per attaccare non solo le forze militari ucraine, ma anche infrastrutture civili, causando blackout in tutto il Paese.

I droni russi abbattuti

L'Ucraina ha abbattuto molti dei droni di fabbricazione iraniana, che costano circa 20.000 dollari l'uno, ma a volte è costretta a usare missili di difesa aerea da 500.000 dollari per farlo. «Con meno di 30.000 dollari al pezzo, i razzi sono più economici dei più grandi missili di difesa aerea ucraini», ha dichiarato Greg Fortier, vicepresidente della Army Business Unit di Saic. Gli Stati Uniti hanno inviato principalmente tecnologia esistente, ha dichiarato Samuel Bendett del Center for Naval Analysis. Non è chiaro se gli Stati Uniti abbiano mai inviato un'arma creata ex novo per l'uso specifico in Ucraina.