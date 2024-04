Russia schiera in Ucraina carro armato per la guerra nucleare, perché e cosa sta succedendo

L’ultima volta era stato utilizzato a Chernobyl per rimuovere i detriti nucleari. Ora il carro armato russo Ladoga è stato schierato nella guerra in Ucraina. Le prove? Un video diffuso dalla 63a Brigata Meccanizzata. Nel filmato (di cui, però, non si conosce né l’ora né il luogo) pubblicato il 21 marzo si vede un cingolato, diverso da quelli finora utilizzati, che viene colpito da un drone. «È il modello Ladoga VTS», si legge su defence.com.

«Resiste a 2500 radiazioni all'ora»

Sopporta più di 2500 radiazioni all'ora. Questo il parere degli analisti militari. Il VTS Ladoga era un veicolo ultraresistente basato sul T-80, consegnato nel 1983. È stato in grado di entrare nella sala turbine del Blocco 4 di Chernobyl una settimana dopo dall'incidente.

Il primo impiego nella storia

Come indicato dal sito esperto in analisi militari, non solo il Ladoga ma anche altri veicoli hanno un design dello scafo simile. Quali? L'antico BTR-50 o il BMR-3MA. Ma l'unità nel video ha effettivamente le caratteristiche del VTS Lagoda. Un fatto epocale. Perché sarebbe il primo impiego in combattimento di questo veicolo corazzato nella storia.

L'obiettivo della guerra nucleare

L'acronimo VTS sta per "veicolo da trasporto altamente protetto". Il Ladoga è un veicolo di comando e ricognizione dotato di armatura pesante in linea con il suo scopo originale: utilizzarlo nel caso scoppiasse una guerra nucleare.

L'utilizzo a Chernobyl

A onor del vero, non è la prima volta che viene utilizzato. Fu adoperato, infatti, per le operazioni di pulizia del disastro della centrale nucleare di Chernobyl. Il veicolo ha dimostrato di avere un livello di protezione davvero elevato. Durante il crollo dell'Unione Sovietica, tutte le unità furono consegnate all'esercito russo, dove furono dismesse all'inizio degli anni '90. Infatti, a partire dal febbraio 2022, il VTS Ladoga era considerato nient'altro che un oggetto da museo.

Perché è stato utilizzato ora?

Defense Express presuppone che gli invasori russi abbiano deciso di usarlo come un normale veicolo corazzato. Perché? Per necessità di armi o perché potrebbe essere effettivamente utile nel conflitto che va diventando sempre più aspro. È difficile dire quanto sia stata efficace la sua protezione contro il drone FPV. Le truppe ucraine affermano che almeno uno dei carri armati nella colonna mostrata nel video è bruciato, ma le conseguenze dell'attacco a Ladoga non vengono mostrate.

A titolo di riferimento, questa non è la prima volta che i russi hanno ritirato dalla conservazione a lungo termine alcuni rari veicoli corazzati, dismessi per vari motivi negli anni '90 o 2000, e li hanno schierati per combattere contro l'Ucraina. Ad esempio, possiamo ricordare la comparsa tra le loro fila dei veicoli trasporto truppe BTR-90 , uno di questi veicoli fu distrutto vicino ad Avdiivka. Un altro esempio è il BMD-3 che non era mai stato visto in battaglia fino all'ottobre dello scorso anno..