Vialli ricoverato, ansia per le sue condizioni: la sorella e l'amico Massimo Mauro partono per Londra

Sono giorni di preoccupazione per Gianluca Vialli, ricoverato in una clinica di Londra dove continua la sua lotta contro il tumore al pancreas che gli è stato diagnosticato nel 2017. Sabato la visita della madre 87enne, Maria Teresa, e del fratello Nino, poi rientrati a Cremona lunedì per il Natale. A breve, fa sapere il Corriere della Sera, quella della sorella Mila, e forse anche degli altri fratelli Marco e Maffo. Ma sarà vicino a lui anche uno dei suoi più cari amici ovvero Massimo Mauro, ex giocatore di Juventus e Napoli e creatore con lui della «Fondazione Vialli e Mauro» contro la Sla.

La settimana scorsa l’ex numero 9 della Juve aveva detto di voler utilizzare tutte le energie psico-fisiche «per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia», aveva detto nel suo messaggio in cui spiegava di doversi prendere una pausa dalla Nazionale. La speranza di tutti è che questa pausa sia solo temporanea.

I parenti non rilasciano alcuna dichiarazione, mantenendo il riserbo che da sempre contraddistingue la famiglia dell'ex calciatore di Cremona, Sampdoria, Juventus e Chelsea oltre che della Nazionale.

Il pensiero alle figlie

«Non morire prima dei miei genitori e portare le mie figlie all'altare quando si sposeranno». A dirlo è Gianluca Vialli che ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo che fa su Rai1' nel 2018, ha raccontato la sua battaglia più difficile, quella con il cancro, che al momento ha superato. «Faccio fatica a dirlo ma credo che questa esperienza, di cui si farebbe volentieri a meno mi abbia reso una persona migliore. Ti aiuta a vedere le cose in un altra prospettiva, dai più valore alle cose, alla famiglia, devi prenderti cura di te stesso. È una cosa che se viene va sfruttata per diventare persone migliori».