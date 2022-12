La siccità morde ancora Fermano e Piceno, ma la Ciip riapre l'acqua per le notti delle Feste

ASCOLI - La siccità morde ancora il Fermano e il Piceno, ma la Ciip decide di sospendere le chiusure notturne programmate durante alcuni giorni delle Festività di natale. Pur sottolineancdo come il livello di allarme resti di "Codice Rosso - Terzo stadio"

"Visto l’imminente inizio del periodo di festività natalizie - comunica la Ciip - al fine di ridurre i disagi alle utenze e garantire una più costante disponibilità idrica, si procederà alla sospensione delle chiusure notturne nei serbatoi del territorio gestito soggetti a chiusure nelle ultime settimane. Si sottolinea che tale misura è esclusivamente riservata ai giorni 23-24-25-26-30-31 DICEMBRE e 01 GENNAIO e che saranno effettuate regolarmente le chiusure notturne, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, nei giorni non indicati (dal 27/12/2022 al 29/12/2022 e a partire dal 02/01/2023).

SCARICA IL COMUNICATO

Le zone intressate

SERVIGLIANO Zona Curetta

SANTA VITTORIA IN MATENANO Centro abitato

FERMO Zona San Girolamo

FERMO Zona Girola

MONTE GIBERTO C.da Castelletta e parte c.da Ete

LAPEDONA Centro urbano - c.da San Michele e limitrofe

ORTEZZANO Zona Valdaso e limitrofe

CASTORANO Centro urbano - San Silvestro - Gaico

SPINETOLI Frazione Pagliare del Tronto

OFFIDA Centro Urbano Offida

OFFIDA Zona Cappuccini

ACQUAVIVA PICENA Centro Urbano e dintorni

ACQUAVIVA PICENA Contrada San Vincenzo e Colle in su



MONTEPRANDONE Frazione Centobuchi e Stella di MonsampoloMONTEPRANDONE Frazione CentobuchiGROTTAMMARE Grottammare centro urbano basso - lungomareCUPRA MARITTIMA Cupra Marittima centro urbano basso - lungomareACQUASANTA TERME Centro urbano - Frazione Santa Maria e Castel di LucoACQUASANTA TERME Frazione CentraleACQUASANTA TERME Frazione PaggeseSPINETOLI Centro urbano SpinetoliCOLLI DEL TRONTO Centro urbano - Villa San GiuseppeCOLLI DEL TRONTO Centro urbanoROCCAFLUVIONE Centro urbanoASCOLI PICENO Frazione MozzanoCASTEL DI LAMA Villa Chiarini - Piattoni - Forcella - Cabbiano - Valentino - Villa Sanbuco - Casette - via della LiberazioneASCOLI PICENO + CASTEL DI LAMA Zona Villa S. Antonio (a nord di ferrovia)ASCOLI PICENO + CASTEL DI LAMA Zona Villa S. Antonio (a nord di ferrovia)MONSAMPOLO DEL TRONTO Stella di MonsampoloRIPATRANSONE Centro urbanoSAN BENEDETTO DEL TRONTO Via Santa Lucia e traverse; Strada Panoramica e traverseMONTEPRANDONE Via Miramare e traverse; Via Tevere e traverse; C.da Fontevecchia; C.da Bora Ragnola; C.da Bora Ragnola; C.da Colle S. Angelo; SP 54 e traverseMONTEPRANDONE C.da Santa Maria delle Grazie; via San Giacomo e traverse, SP 54 e traverseMONTOTTONE Centro urbano -Zona Ind.le e zona limitrofa alla SP Montottonese nordPEDASO + ALTIDONA Pedaso centro urbano e Marina di AltidonaALTIDONA Zona Aso - contrada Carbuccio - contrada Svarchi