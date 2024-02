Finto cieco guida l'auto e porta in giro un falso invalido: la truffa da 66mila euro. Arrestati due pachistani

Un finto cieco alla guida di un'auto che porta in giro un falso invalido: l'ennesima truffa per percepire indebitamente i sussidi statali è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Monza.

Due cittadini pachistani sono stati arrestati per aver finto invalidità ed aver percepito sussidi per 66mila euro.

L'ordine di custodia cautelare è stato firmato dal gip di Monza. Si tratta di un 28 enne residente a Misinto (Monza), in carcere per essersi finto cieco ed aver percepito il reddito di cittadinanza dichiarando di essere in Italia da più di dieci anni, e di un 48enne residente a Cesano Maderno (Monza), ai domiciliari per aver finto un'invalidità grave tale da costringerlo in carrozzina, anche lui percependo illecitamente sussidi. Per entrambi le accuse a vario titolo sono per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico per induzione, indebita percezione del reddito di cittadinanza e autoriciclaggio.