Lube Civitanova senza alternative: per restare in gioco serve l'exploit in Brianza

1 Minuto di Lettura

Domenica 24 Marzo 2024, 06:40 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

MONZA - E' un altro pomeriggio verità per la Lube e anche stavolta bisognerà fare il massimo e se possibile anche di più. Già, perchè per non chiudere in giornata il campionato la Lube deve vincere contro Monza e approdare così al 2-2 nella sfida che infiamma i quarti finale di una Superlega che di volta in volta regala sempre emozioni e colpi di scena. Avvincente il 3-2 di gara-tre di domenica scorsa, forte di quell'entusiasmo i ragazzi di Blengini possono provarci anche se come già visto ampiamente Monza è forte e ha tanta voglia di continuare a stupire.