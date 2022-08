Ferragosto, un italiano su due si mette in viaggio: traffico da bollino nero sulle nostre autostrade

Dopo due estati trascorse con le restrizioni, a causa della pandemia da Covid, la voglia di viaggiare vince su tutto. E così un italiano su due ha deciso di mettersi in viaggio per Ferragosto, nonostante la preoccupazione per il maltempo.

Boom di prenotazioni

Solo il 24% degli italiani resterà a casa per Ferragosto, è quanto emerso da un'indagine di Coldiretti/Ixè. Un Ferragosto all'insegna del pienone, come conferma il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti: per il ponte tra il 12 e il 16 agosto arriva il boom di prenotazioni. È stato infatti riservato il 91% delle camere disponibili sulle principali piattaforme online, con punte del 96% per le località balneari e del 95% dei laghi.

Numeri record

La metà degli italiani è già in viaggio per quello che si prevede essere un week end da bollijno nero per le strade italiane. Tra le Regioni più gettonate la Sardegna, che per quest'agosto ha registrato numeri record, a volte anche maggiori di quelli dell'estate pre-pandemia: al momento sono oltre mezzo milione i passeggeri tra gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero.

Bollino nero

Bollino nero su rete autostradale e stradale nazionale. Traffico intenso ma scorrevole grazie anche alla rimozione dei cantieri sulla rete in gestione Anas.

Rimossi tutti i cantieri sulla A2 #AutostradadelMediterraneo e 39/60 cantieri su #SS3 bis Tiberina (E45) nel tratto umbro. pic.twitter.com/74lvQKDkIT — Anas SpA (@StradeAnas) August 6, 2022

Prima di arrivare a destinazione però il rischio è quello di trascorrere lunghe ore in autostrada. L'esodo verso le mete turistiche è già iniziato, questa mattina di sabato 13 agosto, dove la rete Anas ha segnalato notevoli incolonnamenti per traffico costante in aumento. Il bollino poi è tornato rosso a partire dal pomeriggio e per tutta la domenica, con traffico ancora intenso a causa delle ultime partenze. La situazione dovrebbe migliorare il giorno di Ferragosto, giornata per la quale è previsto bollino giallo.