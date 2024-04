Telepass, aumenta il canone: 3,90€ al mese a partire dal 1° luglio. Ecco le offerte "Base", "Plus", "Pay per Use" e "Young"

Rincari in arrivo sui servizi Telepass. A partire dal 1° luglio la tariffa "Base" aumenterà fino a 3,90 euro al mese, contro gli 1,83 euro attuali, consentendo di associare due targhe allo stesso dispositivo, di accedere al telepedaggio e ad altri quattro servizi. Inoltre, grazie a una promozione valida fino a dicembre 2025, sarà possibile sottoscrivere il piano "Plus" allo stesso prezzo (3,90 euro), che consente di beneficiare di 25 servizi aggiuntivi, tra cui parcheggi sulle strisce blu e sconti. Arriva poi il servizio "Pay per Use", che permetterà di utilizzare Telepass senza il pagamento di un canone annuo mensile, ma soltanto un euro al giorno (per ogni giorno di utilizzo) più 10 euro di costo di attivazione.

Telepass, le nuove tariffe

L'azienda guidata da Luca Luciani punta così sulle città, con una serie di nuovi servizi e l’obiettivo di diventare il principale operatore di mobilità integrata. Cambia quindi il paradigma commerciale della società: il telepedaggio diventa solo uno, ma non il principale, dei servizi offerti, con l’azienda che punta ad abilitare una mobilità integrata e sostenibile, focalizzata sui centri urbani.

Per provare a intercettare i clienti più giovani, sempre meno propensi all’uso dell’auto per motivi ambientali, ma anche per provare a facilitare la mobilità dei turisti, arriva l’abbonamento "Young", attivabile tramite carta di credito o di debito, senza abbonamenti o addebiti giornalieri.

Includerà i principali servizi legati alla mobilità presenti nella piattaforma Telepass, ad esclusione del telepedaggio.