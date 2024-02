Cinque femminicidi in meno di 24 ore a Vienna: 3 uccise a pugnalate in una casa chiusa e 2 strangolate

VIENNA - Orrore in Austria. Una scia di femminicidi in meno di 24 ore. Cinque donne sono state uccise a Vienna giovedì 23 febbraio, tre delle quali sono state pugnalate a morte in una casa chiusa. I corpi di tre giovani donne sono stati trovati in un appartamento nel quartiere di Brigittenau in seguito all'allarme lanciato da un testimone. Un uomo di 27 anni, in possesso di un coltello che potrebbe essere l'arma del delitto, è stato arrestato nei pressi del luogo del delitto ed è ancora sotto interrogatorio.

Uccise anche una donna e una ragazzina

In un'altra zona di Vienna, una donna e la figlia di 13 anni sono state trovate morte nel loro appartamento, probabilmente sono state strangolate.

Secondo l'agenzia di stampa austriaca Apa, il marito e padre delle vittime è il principale sospettato. Il femminicidio è oggetto di un ampio dibattito pubblico in Austria.

L'Austria sotto choc

Il governo ha promesso di intervenire contro questo fenomeno e, in particolare, ha aumentato il sostegno finanziario alle organizzazioni che aiutano le vittime di violenza. Tuttavia, le ong criticano il governo per non aver fatto abbastanza. Un'associazione austriaca che gestisce rifugi per donne sottoposte a violenza stima che nel 2023 ci sono stati 26 femminicidi nel Paese. Tra il 2010 e il 2020, 319 donne sono state uccise in Austria, per lo più dal partner o dall'ex partner, secondo uno studio.