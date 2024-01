“La violenza psicologica, tra controllo dei dispositivi informatici e gender gap”: convegno di esperti alla Politecnica

ANCONA - Lunedì 5 febbraio alle ore 9, presso l’Università Politecnica delle Marche, in coprogettazione con il Comune di Ancona ed il patrocinio della Commissione regionale pari opportunità, si terrà un convegno dal titolo “La violenza tra pressione psicologica, controllo dei dispositivi informatici e gender gap”, promosso dall’associazione Donne e Giustizia, unitamente alla I.I.F. (Indagini Informatiche Forensi) diretta dall’analista forense Luca Russo.

Il fenomeno dei femminicidi, che non accenna ad arretrare, sta scuotendo fortemente gli animi di tutta la collettività tanto da essere considerata un’emergenza sociale.

«Il convegno - si legge in una nota - ha lo scopo di istituire un confronto tra istituzioni e sarà occasione per riflettere sui temi della violenza e della cultura del rispetto.

Un confronto a tutto campo sulle politiche di prevenzione e contrasto al fenomeno spaziando da un approfondimento sulla violenza in rete, nella sua forma più subdola che vede adescati anche i più giovani, con una riflessione particolare sul consenso e sulle normative in materia di contrasto alla violenza di genere».

Parteciperanno come relatori:

Luca Russo (analista forense, esperto in tecniche investigative avanzate), l'avvocatessa Rosanna Anatoli (consigliere del Csm), il sostituto procuratore presso la Procura di Rimini Anna Gallucci (con specializzazione nei reati ai danni delle fasce deboli), Sandra Amato (componente della Commissione Pari Opportunità Marche), l'avvocatessa Roberta Montenovo (Associazione Donne e Giustizia), la psicologa Margherita Carlini, la professoressa Giulia Bettin e il dottor Marco Cidda (Università Politecnica delle Marche), lo psichiatra Carlo Ciccioli.

I saluti istituzionali sono affidati al sindaco di Ancona Daniele Silvetti, alla professoressa Camilla Mazzoli (Università Politecnica delle Marche) e a Maria Lina Vitturini (presidente Commissione Pari Opportunità).

«Ringraziamo il Consiglio Superiore della Magistratura, il Comune di Ancona e la Commissione pari opportunità della Regione Marche, l’Università politecnica delle Marche - conclude la nota - sempre in prima linea per la sensibilizzazione istituzionale al tema e per la fondamentale occasione di confronto e di recepimento delle istanze del territorio, verso una cultura del rispetto e della meritocrazia, unica chiave di volta per il superamento del gender gap ed il contrasto alla violenza».