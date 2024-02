Olindo Romano, il racconto inedito della strage di Erba: «Raffaella uccisa a sprangate, Rosa ha pensato al bambino. Se lo meritavano...»

Olindo Romano, il racconto inedito sulla strage di Erba andato in onda ieri sera a Quarto Grado, la trasmissione Mediaset in onda su Rete 4. Una ricostruzione con frasi choc della notte dell'11 dicembre 2006 in cui insieme alla moglie, Rosa Bazzi, uccise a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e infine la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori, riuscì a salvarsi grazie ad una malformazione congenita alla carotide che gli evitò la morte per dissanguamento. Frigerio è poi morto nel settembre del 2014.