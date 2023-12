Pubblicato sulle piattaforme il nuovo singolo di Laragosta (nome d’arte di Lara Grillini, cantante di Macerata di 29 anni) “Sulla mia pelle”. Una canzone che vuole essere una presa di posizione netta contro la violenza sulle donne, dove ogni parola all’interno del testo è costruita con l’obiettivo di condannare tutti quei comportamenti che giorno dopo giorno intasano le cronache di violenza nei confronti di tutte le donne. Una storia che nasce da un’esperienza personale, che è divento il motore per un sentimento da voler condividere con tutti. «Questa canzone nasce originariamente nel 2018, aveva un arrangiamento diverso rispetto a quello attuale, per così dire più intimo – spiega la cantante maceratese – ora quello che si può sentire è un arrangiamento più potente, per farla diventare un inno di lotta e non per farla percepire come un qualcosa di vittimistico».

L’impegno

L’impegno al centro delle canzoni della Grillini, perchè nelle sue liriche c’è la voglia di mettere in primo piano le persone. Infatti nell'estate scorsa è stata invitata a esibirsi in diverse manifestazioni pride delle Marche e festival LGBTQIA+. «In tutte le mie canzoni ci sono temi femministi, questo perché mi ritengo una cantautrice politica. Per me non avrebbe senso fare un altro tipo di musica. Sono anche una attivista e non mi sento di muovermi a livello musicale in maniera diversa». Musica e canzoni che vengono vissute in prima persona, che diventano parole e forza. «Le ingiustizie mi fanno arrabbiare – spiega ancora – e l’ispirazione, il motore della mia canzone, è quella che possiamo definire rabbia quando vedo delle ingiustizie. Musica e testo nascono insieme, poi mi aiuta moltissimo il mio produttore Andrea Mei, che mi capisce e mi sostiene per quanto riguarda strutture e arrangiamenti».

I progetti

Nei progetti della cantautrice maceratese c’è anche il desiderio di pubblicare una raccolta di canzoni, ancora però senza una data ben precisa. «Intanto stiamo per girare il video di “Sulla mia pelle”, poi per quanto riguarda pubblicazioni future penso che pubblicheremo un Ep con alcune canzoni – conclude – penso che per quanto riguarda la pubblicazione possiamo parlare di far uscire qualcosa entro il prossimo anno, per ora in formato digitale».