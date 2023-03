Uomini e donne, l'ex tronista Federica Aversano denunciata dal padre di suo figlio per stalking

Federica Aversano denunciata dall'ex compagno. L'ex "tronista" di Uomini e Donne dovrà rispondere delle accuse di molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altri reati. Secondo l'uomo, la 30enne di Santa Maria Capua Vetere (nel Casertano) con cui è stato 6 anni e ha un bambino di 4, lo avrebbe tormentato con ripetute telefonate nelle quali lo pressava affinché pagasse le spese straordinarie dovute per il mantenimento del loro bambino.

La donna è sotto inchiesta della pm Carmen D’Onofrio, a seguito di una denuncia presentata dal suo ex compagno e padre del piccolo Luciano. I due si sono lasciati dopo anni in modo burrascoso. Secondo l'uomo, Aversano avrebbe usato toni minacciosi, che avrebbero configurato uno scenario di violenza psicologica, riporta Il Corriere. Fatti da provare e verificatisi nel tempo, anche quando la 30enne era protagonista della trasmissione di Maria De Filippi. Il fascicolo ora è al vaglio della magistratura.

Chi è

Federica Aversano è nata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 5 novembre del 1993 (ha quasi 30 anni). Federica ha perso il papà quando aveva 8 anni. Dopo la maturità, si è iscritta all’università dove è riuscita a conseguire due lauree: una in scienze politiche ed una in giurisprudenza. Successivamente, Federica Aversano ha iniziato a lavorare come docente di Economia e Diritto in una scuola superiore. Nel frattempo non ha mai abbandonato il mondo della moda, è arrivata terza semifinalista del concorso Nazionale Miss Eleganza Campania 2018. Inoltre, è apparsa in alcuni programmi di Tv locali. Ma il successo è arrivato con Uomini e donne. Ora però, pronta a tornare di nuovo in tv, è diventata hostess.