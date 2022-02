Non dimostra 76 anni: denunciata in tribunale perché prova ad entrare con il Green pass della madre

PESARO - Entra nel tribunale di Pesaro mostrando il green pass della madre, denunciata. Il fatto è accaduto ieri mattina quando una donna era attesa a palazzo di Giustizia per un appuntamento.

La guardia giurata della Fenice Security Service Emilio Sarrubba ha chiesto alla signora di 56 anni di mostrare il green pass rafforzato , così come da regolamento. Ma l’applicazione ha rilevato una data di nascita di una signora di 76 anni e un nome diverso da quello fornito dalla donna per l’accesso in tribunale. Così è stata chiamata la volante della Polizia mentre la donna stava cercando di svicolare. Gli accertamenti hanno portato a scoprire che lei non era provvista del lasciapassare verde e aveva tentato di entrare con quello della madre. È stata quindi denunciata per sostituzione di persona.

La polizia è intervenuta anche nei pressi della stazione ferroviaria dove ha effettuato un controllo nei confronti di un pregiudicato. Nel baule dell’auto l’uomo aveva una mazza da baseball, motivo per cui è stato denunciato per porto di strumenti atti ad offendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA