Furibonda lite coniugale, la moglie lo colpisce alla testa: lui al Pronto soccorso, lei denunciata

ASCOLI - Lite furibonda tra marito e moglie: lui finisce all'ospedale, lei rimedia una denuncia per lesioni. É accaduto ad Ascoli, dove i carabinieri sono intervenuti per sedare un violento diverbio familiare, ma da i risvolti imprevisti. L'uomo, colpito con un corpo contudente alla testa, ha avuto bisogno delle cure del Pronto Soccorso, dove gli sono state riscontrate lesioni per dieci giorni di prognosi, la donna, una 45enne del posto, è stata denunciata per lesioni personali aggravate.

