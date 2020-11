Elezioni Usa 2020, Biden vince anche in Michigan». Midwest determinante. Ira Trump: «Riconteggio»

Elezioni Usa 2020, sono 4 gli Stati chiave nei quali il voto postale sarà decisivo: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e North Carolina. E proprio nel Michigan, ritenuto lo stato determinante, Biden ha battuto Trump, almeno secondo la Cnn. La Casa Bianca insomma, è un passo, per i democratici

Inoltre secondo la Fox, che ha già assegnato l'Arizona a Biden, la conta dei voti elettorali di Biden è arrivata a 264, e con il Nevada diventerebbero 270, il numero fatidico. Però dal Nevasa fanno sapere che il risultato arriverà sono fra 24 ore.

La campagna di Donald Trump ha intanto presentato un ricorso per fermare lo spoglio delle schede in Michigan. «Alla campagna del presidente Trump non è stato fornito accesso in molti seggi per osservare le operazioni di apertura delle schede e del conteggio dei voti, come garantito dalla legge del Michigan. Abbiamo presentato oggi un ricorso alla Michigan Court of Claims pe fermare lo spoglio fino a quando questo accesso non sarà garantito», ha dichiarato il manager della campagna di Trump, Bill Stepien che chiede anche che vengano riconteggiate le schede per posta «che sono state aperte e conteggiate quando non eravamo presenti.

L'Election Day a ogni modo si chiude senza un vincitore e ci vorranno forse giorni perché si arrivi a un risultato finale nella sfida tra Donald Trump e Joe Biden. In un pugno di Stati chiave, infatti, lo spoglio delle schede si protrarrà nelle prossime ore e probabilmente per tutto il resto della settimana, soprattutto per poter contare i voti giunti per posta.

Elezioni Usa 2020, dai ricorsi al voto per posta rischio tempi supplementari: il verdetto potrebbe slittare di giorni

Sono 61 i grandi elettori che sono in palio negli stati del Midwest, ma la vera partita si gioca in Michigan e Wisconsin. Nelle ultime ore il candidato dem si è assicurato un vantaggio molto risicato in questi due stati-chiave, che assegnano rispettivamente 16 e 10 grandi elettori, rimontando da una iniziale situazione di svantaggio. Anche se Trump vincesse in Pennsylvania, North Carolina e Georgia, dove attualmente è in vantaggio, non riuscirebbe a raggiungere la fatidica quota 270 grandi elettori, necessari per aggiudicarsi la vittoria.

Mancano ancora molti voti da conteggiare, soprattutto quelli arrivati via posta contro cui Trump si è più volte scagliato. «Questa notte ero in vantaggio in molti stati-chiave, poi quando hanno iniziato a conteggiare i voti via posta, sono passato "magicamente" in svantaggio. Molto strano», ha twittato il presidente uscente. La "battaglia del Midwest", insomma, è più aperta che mai.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Poco più tardi, il tycoon ha pubblicato un altro tweet in cui sostiene che «stanno trovando voti per Biden ovunque». Molti dei tweet di Trump sono stati censurati da Twitter perché ritenuti fuorvianti.

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Sembra sicuro della vittoria, invece, il comitato elettorale di Joe Biden che ha annunciato di «essere sulla strada per raggiungere i 270 grandi elettori entro questo pomeriggio (ora americana ndr)». A dirlo è stato Jen O' Malley Dillon, numero uno della campagna elettorale del candidato dem in un video postato sull'account Twitter dell'ex vicepresidente americano. Dillon ha anticipato «una vittoria in Michigan, in Pennsylvania e Wisconsin con margini più ampi di quelli di Trump nel 2016, e di avere la meglio in Arizona».

Trump, azione legale in Pennsylvania

La campagna di Donald Trump avvia un'azione legale anche in Pennsylvania per i voti nello stato, uno di quelli chiave nella conquista alla Casa Bianca. Le azioni legali in Pennsylvania «puntano ad assicurare l'integrità delle elezioni» nello stato, afferma la campagna del presidente precisando che «con queste azioni Trump sta dicendo a tutti gli americani che farà il possibile per assicurare l'integrità di questa elezione per il bene del paese».

Elezioni usa, Biden in vantaggio nel voto popolare

Se alcuni Stati restano ancora in bilico, rendendo incerto chi sarà il prossimo presidente, meno dubbi ci sono sul candidato che ha ottenuto più voti in assoluto, un dato non determinante ai fini dell'elezione. In una tornata elettorale che ha fatto segnare un'affluenza record e mentre continuano le operazioni di spoglio nei 'battleground States', Joe Biden ha conquistato 69.170.183 voti contro i 66.457.190 di Trump, secondo quanto riferito dal New York Times. In termini percentuali, il candidato democratico ha ottenuto il 50,1% e quello repubblicano il 48,2%.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Elezioni Usa, la situazione in Michigan

Aumenta il distacco del candidato democratico Joe Biden in uno degli stati chiave di questa elezione, il Michigan. Quando è ormai stato conteggiato il 96% delle schede elettorali, Biden può contare sul 49,7% dei suffragi contro il 48,8% di Trump. In valori assoluti il vantaggio è di circa 47mila voti, esattamente 2,613,025 per Biden contro 2,566,923 per il presidente Donald Trump che ha vinto questo stato nel 2016. Il Michigan porta in dono 16 seggi elettorali.Secondo le proiezioni degli analisti, se il candidato democratico vince in Michigan, Wisconsin, Arizona e Nevada può vincere le elezioni. In Arizona è avanti sul suo avversario e anche in Nevada, ma di misura.

Elezioni Usa, la situazione in Pennsylvania

Sembra ormai chiara la definizione della Pennsylvania, dove Donald Trump è avanti di quasi 700 mila voti, ma il vantaggio del tycoon non è insormontabile per Biden. Il divario percentuale tra i due candidati è già molto ampio rispetto agli altri "swing states": 54% per Trump contro il 43% di Biden, ma le possibilità del candidato dem di vincere in questo Stato dipendono dalla percentuale di oltre 1,4 milioni di voti anticipati non ancora scrutinati che riuscirà ad aggiudicarsi. Finora il candidato dem ha prevalso nel voto anticipato 78% a 21%, secondo il segretario di stato statale. Se l'ex vicepresidente vincerà le oltre 1,4 milioni di schede che mancano all'appello con la stessa percentuale, dovrebbe riuscire a superare il gap che lo separa dal presidente.

Elezioni Usa, la situazione in Wisconsin

Joe Biden si aggiudica i 10 grandi elettori del Wisconsin, ma Trump chiede il riconteggio delle schede. Quando tutte le schede elettorali sono state conteggiate, l'ex vicepresidente dem èin vantaggio di soli 20.697 voti su Donald Trump. È quanto ha detto Megan Wolfe, direttrice della commissione elettorale dello Stato, al canale Cnbcnews. Al momento tuttavia nessuno dei principali media americani ha ancora attribuito ufficialmente a Biden lo stato che garantisce 10 grandi elettori. Joe Biden recupera in Wisconsin ed è ora a i vantaggio su Donald Trump. L'ex vicepresidente ha il 49,4% dei voti contro il 48,8% di Donald Trump, secondo le proiezioni della Cnn.

La campagna di Donald Trump, però, denuncia irregolarità in diverse contee del Wisconsin e annuncia cheil presidente potrebbe richiedere il riconteggio delle schede e farlo «immediatamente». «Ci sono indicazioni di irregolarità in alcune contee del Wisconsin che sollevano seri dubbi sulla validità del risultato», afferma Bill Stepien, il manager della campagna di Trump.

Elezioni Usa, la situazione in North Carolina

Situazione sul filo del rasoio anche in North Carolina dove Trump è in vantaggio con 50,1 punti percentuali contro il 48,6% di Biden. Nonostante la conta dei voti di questo Stato non sia ancora terminata, il presidente uscente Trump ha dichiarato di "aver vinto in North Carolina".

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Trump: «Ci stanno rubando le elezioni». L'accusa censurata da Twitter

Florida a Trump, Arizona a Biden. Trump: «Ho vinto o è una frode». Biden: strada giusta verso la vittoria

Elezioni Usa, la situazione nel Maine

Nella complicata giungla delle leggi elettorali, diverse da stato in stato, americane, Nebraska e Maine si distinguono dagli altri per il modo in cui attribuiscono i voti elettorali. Se tutti adottano il sistema 'winner takes it all', cioè il candidato che vince anche per il minimo scarto prende tutto il bottino di voti, questi due stati attribuiscono uno dei loro 4 voti in modo proporzionale. Così Joe Biden ha vinto uno dei quattro voti elettorali del Nebraska dove ha vinto Donald Trump, mentre ancora si sta determinando se il quarto voto del Maine andrà al democratico che ha vinto lo stato o a Trump.

Il fatto è che in questi due stati, in Maine dal 1972 ed in Nebraska dal 1991, viene usato un metodo molto complesso, chiamato congressional district method, per attribuire il quarto voto al candidato che ha ottenuto più voti popolari in ogni distretto elettorale del Congresso. Con l'elezione, a quasi 24 ore dalla chiusura delle urne, ancora «too close to call» quest'anno la questione dei due voti elettorali proporzionali potrebbe diventare cruciale nel caso che, una volta attribuiti tutti gli stati ancora in bilico, Trump e Biden si dovessero trovare in una situazione di parità 269 a 269. A questo punto il voto elettorale del Nebraska che Biden si trova già in tasca potrebbe rivelarsi decisivo.

Joe Biden è il candidato più votato di sempre: superato anche Obama

Il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden ha già raccolto più voti di quelli che ottenne Barack Obama nelle elezioni del 2008, nelle quali conseguì la sua prima vittoria, superando il record stabilito dal politico di Chicago. Biden ha ottenuto finora 69,77 mln di voti, a fronte dei 69,49 mln presi da Obama nelle sue prime elezioni, nelle quali si impose sul candidato repubblicano John McCain, che ottenne 59,94 mln. Per Nate Silver, direttore del portalte Five Thirty Eight, specializzato in questioni elettorali, è molto probabile che Biden finisca per ottenere «intorno a 80 mln di voti», se la partecipazione totale è di circa 155 mln.

A sua volta Trump, che ora conta circa 67,16 mln di voti, potrebbe terminare con «tra 73 e 75 milioni di voti», ha scritto Silver su Twitter. In questo modo, entrambi batterebbero il record di Obama. Nonostante questo, essere il candidato più votato non significa essere eletto presidente, poiché negli Usa i cittadini votano i propri rappresentanti nel Collegio elettorale, che è quello che elegge il presidente. Nella storia degli Usa, ci sono stati 5 candidati che sono arrivati alla Casa Bianca senza conquistare anche la maggioranza del voto popolare: l'ultimo è stato lo stesso Donald Trump. Nel 2016 la democratica Hillary Clinton ottenne quasi 2,9 mln di voti in più del politico repubblicano, ma quest'ultimo superò i 270 delegati necessari nel Collegio elettorale.





Voto per posta

Ma il risultato potrebbe essere ribaltato proprio dai voti per posta, che solitamente favoriscono il campo democratico. Una situazione, dunque, che potrebbe innescare la reazione del presidente, che da settimane contesta la decisione di continuare a scrutinare le schede anche dopo l'Election Day. Trump comunque può sorridere: dopo la Florida si è aggiudicato anche l'Ohio e l'Iowa, mentre il primo Stato chiave conquistato da Joe Biden è l'Arizona, un risultato subito contestato dalla campagna del presidente. Biden inoltre ha trionfato come previsto a New York, in California e in tutto il resto della costa occidentale. Sfuma invece il sogno di strappare a Trump le roccaforti repubblicane di Texas e Georgia. L'ex vicepresidente, per ora, è comunque in testa sul fronte del numero dei grandi elettori: per vincere la Casa Banca ne servono almeno 270.

I grandi elettori

In attesa del conteggio dei voti in alcuni Stati chiave, il candidato democratico nella mattinata italiana Joe Biden è in vantaggio con 238 elettori conquistati, mentre Donald Trump finora può contare su 213. Risultati ancora lontani dalla soglia dei 270 grandi elettori, necessari per conquistare la vittoria. Ecco come sono ripartiti in base agli Stati già attribuiti (tra parentesi il numero dei rispettivi grandi elettori), secondo le proiezioni di diversi media Usa: DONALD TRUMP (213 grandi elettori) Alabama (9) Arkansas (6) Florida (29) Idaho (4) Indiana (11) Iowa (6) Kansas (6) Kentucky (8) Louisiana (8) Mississippi (6) Missouri (10) Montana (3) Nebraska (4) North Dakota (3) Ohio (18) Oklahoma (7) South Carolina (9) South Dakota (3) Tennessee (11) Texas (38) Utah (6) West Virginia (5) Wyoming (3) - JOE BIDEN (238) Arizona (11) California (55) Colorado (9) Connecticut (7) Delaware (3) District of Columbia (3) Hawaii (4) Illinois (20) Maine (3) Maryland (10) Massachusetts (11) Minnesota (10) Nebraska (1) New Hampshire (4) New Jersey (14) New Mexico (5) New York (29) Oregon (7) Rhode Island (4) Vermont (3) Virginia (13) Washington (12).

Ecco invece una fotografia della situazione negli Stati in bilico, non ancora assegnati: Alaska (3): Trump avanti con un larghissimo vantaggio Georgia (16): Trump avanti di 2 punti circa Michigan (16): Trump avanti di circa 4 punti Pennsylvania (20): Trump in netto vantaggio Nevada (6): testa a testa North Carolina (15): testa a testa Wisconsin (10): testa a testa Maine (1): testa a testa.

Elezioni Usa 2020, Trump: "Ci stanno rubando le elezioni". L'accusa censurata da Twitter Elezioni Usa 2020 , Donald Trump lancia un'accusa su Twitter : "Ci stanno rubando le elezioni". Il presidente americano uscente non usa mezzi termini in un tweet al vetriolo destinato a sollevare un vespaio durante lo spoglio delle schede elettorali. "We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election.





