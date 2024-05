Meteo: arrivano temporali, nubifragi e grandine sull'Italia, ma al Sud è già estate. Previste punte di 30 gradi

Dopo un breve periodo di stabilità, in Italia è atteso già martedì 14 maggio un rapido cambiamento. Un'intensa ondata di maltempo di matrice autunnale, originata dall'Atlantico, inizierà a farsi sentire su gran parte dell'Europa centro-occidentale, proseguendo per tutta la settimana. La perturbazione atlantica porterà perturbazioni molto intense a causa dei contrasti termini: correnti di aria polare dalla Groenlandia saranno rimescolati con aria calda dal nord Africa.

Le previsioni

Le previsioni meteo vedranno lo stivale spaccato in due: maltempo al Nord e in particolare sui settori alpini/prealpini, a tratti al Centro, Sud più stabile. Temperature in calo per effetto delle precipitazioni e valori al di sotto della media stagionale nelle regioni settentrionali. Al contrario, nelle regioni centrali e meridionali, le temperature si attesteranno sopra la media, al Sud anche sopra ai 30 gradi.

Previsioni meteo mercoledì

Le previsioni per martedì 14 maggio

Al Nord spiccata variabilità fin dal mattino con schiarite e locali piovaschi, peggioramento entro sera al Nordovest e Lombardia con forti temporali. Temperature in lieve calo, massime tra 20 e 25. Al Centro nubi sparse e schiarite con qualche isolato temporale pomeridiano in Appennino, in locale sconfinamento all'Adriatico. Temperature stazionarie massime tra 22 e 27. Al Sud sole prevalente con qualche velatura o stratificazione e sporadici piovaschi diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30.

Le previsioni per mercoledì 15 maggio

Al Nord tempo perturbato con frequenti occasioni per rovesci e temporali localmente di forte intensità e accompagnati da grandinate, qualche apertura in più ma effimera sull'Emilia Romagna.

Rischio criticità tra alto Piemonte e alta Lombardia occidentale, e anche nella città di Milano per possibili allagamenti. Piogge abbondanti anche in Veneto. Temperature in ulteriore calo, massime tra 18 e 23. Al Centro nubi irregolari e schiarite, isolati rovesci al mattino sull'alta Toscana e le alte Marche. Temperature in locale flessione, massime tra 23 e 27. Al parzialmente nuvoloso o velato con stratificazione anche compatte ma senza fenomeni. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 31 gradi. Venti moderati o forti di Scirocco. Mari molto mossi.

Previsioni meteo giovedì 16 maggio

Al Nord nuovo intenso peggioramento fin dal mattino al Nordovest con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra il pomeriggio e la sera a tutte le altre regioni salvo che sull'Emilia Orientale e la Romagna dove i fenomeni saranno più modesti. Rischio di nubifragi e di grandinate. Piogge abbondanti tra Veneto orientale e Friuli, meno abbondanti tra Piemonte e Lombardia. Temperature stabili, massime tra 17 e 22. Al Centro parzialmente nuvoloso o velato con qualche isolato rovescio diurno sull'alta Toscana e le alte Marche. Temperature senza grandi variazioni, massime tra 23 e 27. Al Sud poco nuvoloso o velato con stratificazioni localmente più compatte ma senza fenomeni salvo isolati al pomeriggio sull'Appennino. Temperature in ulteriore aumento con punte superiori al 30°C. Venti moderati meridionali. Mari molto mossi.

Previsioni meteo venerdì 17 maggio

Al Nord variabilità al mattino con qualche piovasco sul Nordest, più asciutto altrove. Dal pomeriggio nuovi rovesci e temporali attesi su Alpi/Prealpi e pedemontane, più diffusi e localmente intensi sul Triveneto in particolare sul Friuli. Maggiori aperture sui settori di pianura. Al Centro poco nuvoloso o velato con qualche nube in più sulla Toscana ma basso Rischio pioggia. Al Sud poco nuvoloso o velato con qualche addensamento sull'area tirrenica ma senza fenomeni. Temperature in ulteriore aumento. Venti deboli o moderati meridionali. Mari mossi.

Previsioni meteo sabato 18 maggio

Sereno in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Al nord est nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure emiliane, sereno in Romagna e sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti. Sereno sulla dorsale toscana, coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico coperto con pioggia debole sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Al Sud sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico sereno sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Su Sicilia e Sardegna: nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, sereno sul cagliaritano e su zone interne sarde, coperto con pioggia debole su interne siciliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Le previsione per sabato 18 maggio

Le previsioni per domenica 19 maggio

Al nord ovest coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali. Al nord est coperto con pioggia debole in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Al Centro nuvoloso con locali aperture sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, Piogge di forte intensità sulla dorsale laziale. Sull'adriatico nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, piogge di forte intensità sulla dorsale, coperto con pioggia moderata sul Gran Sasso. Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico nubi sparse con ampie schiarite nell'entroterra pugliese, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, coperto con pioggia debole altrove. Su Sicilia e Sardegna: nubi sparse con ampie schiarite.