Trump da record, raccoglie più di 50 milioni per le elezioni e «batte» Biden, Obama e Clinton: prima volta nella storia

Soldi, ego e fiducia. È il trio su cui punta Donald Trump per arrivare alla Casa Bianca. Sul primo punto sembra aver sbalordito i più scettici che puntavano il dito contro il tycoon che di debiti ne ha eccome. Sono, infatti, 50,5 i milioni di dollari raccolti dall'ex presidente Usa. «Malloppo» frutto di una sola serata.



La maxi-somma raccolta durante l’esclusiva cena di raccolta fondi con alcuni miliardari in Florida tenutasi sabato scorso è servita a rimpolpare le casse del GOP a pochi mesi dalle elezioni di novembre.

Primo punto: soldi

Per partecipare all’esclusivo evento di sabato bisognava sborsare tra i 250mila e gli 814.600 dollari a persona. Tante le personalità di spicco presenti alla cena – durante la quale Trump si è cimentato alla consolle come DJ. Tra questi l’ex candidato Vivek Ramaswamy, il senatore della Carolina del Sud Tim Scott e il governatore del Nord Dakota Doug Burgum. Presenti anche la cofondatrice della WWE Linda McMahon, l’imprenditore Steve Wynn, l’ex senatrice Kelly Loeffler e il miliardario degli hedge fund Robert Mercer. Non c’erano le grandi star dello spettacolo

Secondo punto: ego

Terzo punto: fiducia

Anche l'ego dell’ex presidente si è gonfiato: sabato scroso ha raddoppiato i 25 milioni di dollari raccolti all’evento organizzato dallo staff elettorale del rivale Joe Biden al Radio City Music Hall di New York, in compagnia di Barack Obama e Bill Clinton. Quella di qualche giorno fa è stata definita da Trump come «la più grande notte di raccolta fondi di tutti i tempi», come ha scritto il candidato GOP su Truth Social.

«La gente è alla ricerca disperata del cambiamento. Vogliono rendere l'America di nuovo grande!». Grande soddisfazione trapela anche dalle affermazioni di John Paulson, il miliardario gestore di hedge fund che ha ospitato l’evento nella sua principesca villa di Palm Beach. “Stasera abbiamo raccolto una cifra storica di 50,5 milioni di dollari per la rielezione del Presidente Trump”, ha dichiarato Paulson. “Questo evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha raccolto la cifra più alta della storia in una singola raccolta di fondi politici. Questo sostegno travolgente dimostra l’entusiasmo per il Presidente Trump e le sue politiche”.