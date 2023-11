Mamma va in pronto soccorso per un mal di schiena e viene dimessa: muore il giorno dopo davanti ai tre figli

DOLO - È morta a 41 anni nel bagno di casa alle 8.50 di sabato mattina. Nemmeno due giorni prima O.V., nigeriana da tempo in Italia, mamma di tre bambini, l'ultimo dei quali ancora in fase di allattamento, era stata visitata dal Pronto soccorso dell'ospedale di Dolo (Venezia) per un mal di schiena e per dolori alle gambe. Tutta la sua storia - dal primo ricovero all'ultimo respiro in casa - è ora parte integrante di un esposto depositato in procura a Venezia da parte dell'avvocato Ermes Mozzato, per conto del marito della donna.

Il decesso dopo il pronto soccorso

Attorno alle 3,45 di venerdì l'uomo aveva accompagnato la moglie in Pronto soccorso per un malore alla schiena.

L’Usl si è messa a disposizione per ogni chiarimento

«Rispetto alla sintomatologia e alle evidenze della prima visita effettuata, che da linee guida avrebbero richiesto solo alcune verifiche cliniche», scrive l’Usl 3 in una nota, «si sono comunque effettuate ulteriori indagini, avendo stabilito di tenere la paziente in osservazione. Sottoposta a terapia per il dolore, è stata quindi dimessa senza più sintomi e con tutti gli accertamenti effettuati negativi al mattino successivo. Mentre esprime la sua vicinanza ai familiari, l'Azienda rimane a disposizione delle Autorità che valuteranno il caso e si riserva di effettuare ulteriori verifiche interne qualora emergessero nuovi elementi».