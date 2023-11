Bimbo di 14 mesi ustionato gravemente: incidente in casa con l'acqua bollente

ROVIGO - Un bambino di 14 mesi con diffuse ustioni. Tutto per colpa di acqua caldissima. La dinamica dell'incidente, avvenuto questa mattina attorno attorno alle 12, mentre il piccolo di trovava in casa, a Rovigo, al momento non è stata precisata. I genitori, che hanno subito realizzato la gravità delle lesioni del piccolo e, disperati, hanno chiamato il 118.

Il medico e gli operatori del Suem sono subito accorsi e, dopo le prime cure al bambino, lo hanno poi trasportato al Pronto soccorso. Valutando la gravità della situazione complessiva e la necessità di cure intensive, i medici hanno poi deciso per il trasferimento all'ospedale di Verona, centro hub a livello regionale per casi pediatrici più severi, nonché proprio per i grandi ustionati. Il bambino è stato quindi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale veronese, dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Pediatria intensiva pediatrica, anche se non risulterebbe comunque essere in pericolo di vita.