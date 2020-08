Vasto incendio, 4 ettari di bosco in fiamme: interviene anche il canadair. Il sospetto del dolo

GENGA - Notte con le fiamme, preoccupazioni, dubbi e indagini già avviate. Da questa mattina i Carabinieri forestali delle stazioni di Genga Frasassi e Sassoferrato sono intervenuti in un vasto incendio scoppiato nella notte in località Montegallo di Genga. Sul posto presenti i vigili del fuoco e le squadre di volontari. Le fiamme hanno percorso circa 4 ettari di bosco di conifere miste a latifoglie e si stanno espandendo in area poco accessibile, pertanto è stato richiesto un canadair. I Carabinieri forestali stanno indagando sulle cause scatenanti e su eventuali responsabilità, che considerata l'ora di innesco (le 2:00 di notte circa) e la vicinanza della strada provinciale sembrano attribuirsi a cause dolose.

Ultimo aggiornamento: 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA