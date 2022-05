Bollettino Covid di giovedì 20 maggio: 26.561 casi e 89 morti, calano ancora i ricoveri

Covid in Italia, il bollettino di venerdì 20 maggio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 26.561 su 233.745 tamponi (ieri erano stati 30.310 su 247.471 tamponi), per un tasso di positività dell'11,3%. I morti di oggi sono 89 (ieri erano stati 108). Gli attualmente positivi calano di quasi 19mila unità, grazie agli oltre 45mila guariti in un giorno. Calano ancora i ricoveri, stabili le terapie intensive.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 17.205.017 (+26.561) di cui 16.164.780 dimessi e guariti (+45.494) e 165.827 morti (+108). Gli attualmente positivi sono 874.410 (-18.765) di cui 867.291 in isolamento domiciliare (-18.556), 6.812 ricoverati con sintomi (-208) e 307 malati in terapia intensiva (-1). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono oggi 36 (ieri erano stati 28).

