Con il Corriere Adriatico il secondo volume di “Tracce. Indagini e scene del crimine ​raccontate dagli investigatori”

Cosa c'è di più appassionante della soluzione di un giallo? Elementare, Watson: la soluzione di un vero caso di cronaca. E' proprio ciò che viene raccontato nei due volumi di “Tracce. Indagini e scene del crimine raccontate dagli investigatori” in edicola con il Corriere Adriatico: le indagini dei principali fatti di cronaca degli ultimi anni raccontate dai veri protagonisti delle Forze dell'Ordine.

L'autrice Camilla Mozzetti - giornalista del Messaggero - ricostruisce caso per caso il percorso investigativo dalla scena del crimine alla soluzione finale, nel resoconto accurato degli investigatori che hanno seguito le indagini. I due libri (dal costo di 5,90 euro ciascuno oltre il quotidiano) sono i titoli perfetti per una lettura noir sotto l'ombrellone o nel fresco del proprio salotto, non solo per gli appassionati del genere poliziesco ma anche per coloro interessati a conoscere il dietro le quinte della cronaca nera degli ultimi decenni.