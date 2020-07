Coronavirus, ritorno a scuola a settembre? Secondo Science «si può anche da subito»

Mascherina sì o mascherina no? Lezioni in classe a turni o tutti dal vivo? Cosa fare se uno studente risulta positivo? Sul ritorno a scuola sono ancora tanti gli interrogativi a cui non c'è ancora una risposta. A scioglierne qualcuno è intervenuta la prestigiosa rivista scientifica Science, che ha studiato gli effetti delle riaperture in tre paesi, Finalndia, Danimarca e Israele per capire se è possibile tornare a scuola in sicurezza.

Secondo una lettera aperta firmata da oltre 1.500 membri del "Royal College of Paediatrics and Child Health", «continuare a tenere chiuse le scuole lascerebbe segni indelebili a un’intera generazione».

LEGGI ANCHE:

Positivo al Covid viola la quarantena: sorpreso davanti al'Hotel House e denunciato

Coronavirus, migrante in quarantena sorpresa mentre esce a comprare caramelle per i figli

A partire da questa lettera Jennifer Couzin-Frankel , Gretchen Vogel , Meagan Weiland, le tre autrici dell'articolo, hanno osservato come una riapertura delle scuole sia possibile a patto che si adotti una strategia molto semplice: suddividere gli studenti in piccoli gruppi, far indossare loro le mascherine e mantere un certo livello di distanziamento sociale. Inoltre, visto che i bambini più piccoli raramente si trasmettono il coronavirus l'uno con l'altro o a genitori e parenti, un loro ritorno a scuola non solo è possibile, ma porterebbe anche una serie di benefici che vanno al di là del mero apprendimento.

«L'educazione virtuale è spesso una pallida ombra di quella in presenza e ha lasciato molti genitori a destreggiarsi tra lavoro e assistenza all'infanzia. Inoltre, i bambini a basso reddito che dipendono dai pasti scolastici hanno sofferto molto di più la fame. E ci sono state indicazioni che i bambini stessero subendo un aumento degli abusi domestici», si legge nell'articolo. Senza scuola, insomma, la salute dei bambini è a rischio.

Con quale probabilità i bambini trasmettono il virus?

Secondo le autrici «le persone di età inferiore ai 18 anni hanno una probabilità compresa tra un terzo e la metà degli adulti di contrarre il virus e il rischio è più basso per i bambini più piccoli. Anche se il motivo rimane oggetto di studio, si può dire che l'età più giovane riduce il rischio di infezione e trasmissione». C'è però una differenza da fare: se i bambini di età inferiore agli 11 e 12 anni hanno un rischio contagio molto basso, gli studenti delle scuole superiori sono leggermente più contagiosi».

«I focolai nelle scuole sono inevitabili» - afferma Otto Helve - Ma i benefici della frequenza scolastica sembrano superare i rischi, almeno laddove i tassi di infezione della comunità sono bassi e i funzionari sono in attesa di identificare e isolare casi e contatti stretti»

Lezioni all'aperto o in presenza?

Nei paesi presi in considerazione dallo studio, molte scuole hanno scelto di distanziare fisicamente gli studenti per prevenire la diffusione virale, facendo anche lezione all'aperto dove possibile. La Danimarca, il primo paese in Europa a riaprire le scuole, ha suddiviso i bambini in piccoli gruppi che potevano riunirsi durante la ricreazione. Ha anche trovato modi creativi per dare a quei gruppi più spazio e aria fresca possibile, anche facendo lezione in un cimitero. Alcune lezioni in Belgio si sono svolte nelle chiese per tenere gli studenti sparsi. La Finlandia ha mantenuto le normali dimensioni delle classi, ma impedisce gli incontri tra esse.

In Israele hanno avuto difficoltà a applicare il distanziamento sociale nelle classi, come ha ammesso lo stesso Ministro della Salute israeliano. Quindi il paese ha adottato un'altra strategia protettiva: le mascherine.

I bambini dovrebbero indossare le mascherine?

Secondo gli autori dello studio, le mascherine sono un elemento molto importante per permettere il rientro a scuola in sicurezza, ance se i bambini più piccoli potrebbero avere difficoltà a tenerle per molte ore e soprattutto senza toccarsi il viso con le mani. Nonostante questo, in molti paesi, come Cina, Corea del Sud, Giappone e Vietnam, sono già obbligatorie per studenti e insegnanti.

"Per me, le maschere fanno parte dell'equazione" per rallentare la diffusione di COVID-19 nelle scuole, soprattutto quando il distanziamento è difficile, afferma Susan Coffin, un medico di malattie infettive all'ospedale pediatrico di Filadelfia. "Le goccioline respiratorie sono una delle principali modalità di trasmissione [del virus]", dice, e indossare una maschera pone un ostacolo nel percorso di quelle goccioline.

La Cina consente agli studenti di togliere le maschere solo a pranzo, quando i bambini sono separati da pareti in vetro o plastica. Israele richiede maschere per i bambini di età superiore ai 7 anni fuori dall'aula e per i bambini in quarta elementare e soprattutto per tutto il giorno - e rispettano, dice Aflalo, che ha ragazzi di 8 e 11 anni. Sulla corsa in autobus per la scuola, "tutti i bambini sono seduti con le maschere", dice. “Non li tolgono. Ascoltano gli ordini".

Cosa dovrebbero fare le scuole quando qualcuno risulta positivo?

Ultimo aggiornamento: 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La risposta delle autrici dello studio a questa domanda è secca: «Nessuno lo sa». Chiudiamo semplicemente l'aula o chiudiamo l'intera scuola? Dipende. Le incertezze su questo punto sono ancora tante e maggiori risposte le avremo quando ci arriveranno i risultati di due studi in corso in Germania e nel Regno Unito che hanno affrontato questo problema in modo più sistematico.