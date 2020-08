Coronavirus in Italia, crescono i nuovi positivi: quasi mille e 9 morti in un giorno. Oltre 100 casi in tre regioni

Coronavirus, i dati del Ministero della Salute vedono un aumento dei contagi in Italia anche oggi: a fronte di quasi 72mila tamponi, i nuovi positivi sono quasi mille (947, ieri erano 845), mentre i decessi sono 9, di cui 6 in Lombardia, 2 in Veneto e uno nel Lazio. I dimessi/guariti sono 274 in più, mentre gli attualmente positivi tornano a salire in maniera esponenziale raggiungendo quota 16.678 (664 in più rispetto a ieri).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 35.427, mentre il numero totale dei casi è di 257.065, con 947 nuovi positivi in più: oltre 100 casi in ben tre regioni (174 in Lombardia, 137 nel Lazio, 116 in Veneto), solo due regioni a contagio zero (Valle d'Aosta e Basilicata), quattro sotto i dieci casi (Calabria, Molise e province di Trento e Bolzano). 82 nuovi casi in Emilia Romagna, 79 in Toscana, 67 in Campania, 44 in Sicilia, 42 in Sardegna, 39 in Piemonte, 36 in Friuli Venezia Giulia, 35 in Puglia, 23 in Abruzzo, 22 in Umbria, 21 in Liguria e 17 nelle Marche.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 257.065 (947 in più rispetto a ieri), di cui 35.427 morti e 204.960 guariti o dimessi, 274 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 16.678, ieri era di 16.014, un aumento di 664 unità.

Sono 69 i malati in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri). Di questi, 17 sono in Lombardia (uno in più rispetto a ieri). I ricoverati con sintomi sono 919, 36 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 15.690 (627 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 7.862.592, di cui 71.996 nell’ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 4.645.892. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

