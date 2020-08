Coronavirus, crescono ancora i nuovi positivi: sono 17 nelle Marche, 7 nel Maceratese/ I numeri del contagio in tempo reale

ANCONA - Epidemia di coronavirus, crescono anche oggi, venerdì 21 agosto, i contagi nelle Marche. Il Gores ha infatti segnalato 17 nuovi positivi, di cui 7 nella provincia di Macerata.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2086 tamponi: 1290 nel percorso nuove diagnosi e 796 nel percorso guariti. I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 2 in provincia di Ascoli Piceno, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall'estero, contatti di rientri dall'estero, screening percorso sanitario e casi in ambiente di vita/divertimento.