Ancona, dipendente con la febbre positivo al Covid: scatta la sanificazione del tribunale

ANCONA - Dipendente trovato prositivo al coronavirus: chiuso il Palazzo di Giustizia di Ancona, dove è scattata la sanificazione.

Si tratta di un dipendente persona con sintomi, tra cui febbre alta, che si è sottoposta al tampone: l'esito positivo è arrivato ieri alle 18. La sede del tribunale è stata chiusa, al momento sono in corso le procedure di igienizzazione. Le udienze in programma e il Riesame sono stati trasferiti in un'aula nel palazzo della Corte d'Appello. Il tribunale dovrebbe essere riaperto domani.

