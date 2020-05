Coronavirus in Italia: i morti superano quota 30mila. Diminuiscono le terapie intensive

Bollettino coronavirus in Italia di oggi, giovedì 7 maggio 2020. Superati i 30mila morti in Italia per conseguenze derivate dal coronavirus. Oggi nel nostro Paese sono state registrate altre 243 vittime (94 in Lombardia) con il totale che arriva a 30.201. Ieri il dato era di 274. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi venerdì 8 maggio.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 217.185 (1.327 in più rispetto a ieri), di cui 30.201 morti e 99.023 guariti, 2.747 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 87.961 persone, ieri era di 89.624, un diminuzione di 1.663 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 2.445.063, 63.775 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 1.608.985, 45.428 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 1.168 i malati in terapia intensiva, 143 in meno rispetto a ieri. Di questi, 400 sono in Lombardia (-80). I ricoverati con sintomi sono 14.636, 538 in meno rispetto a ieri, e 72.157 (-982) sono quelli in isolamento domiciliare.

Ultimo aggiornamento: 18:41

