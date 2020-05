Crollano i ricoverati per Coronavirus e le persone in isolamento. E il contagio "si ferma" anche a Pesaro

ANCONA - Il calo, costante e massiccio, dei ricoverati per Coronavirus e delle persone in isolamento è, per fortuna, una costante degli ultimi giorni negli aggiornamenti del Gores. Ma la novità importante per le Marche è che oggi, venerdì 8 maggio, è che i contagi paiono essersi fermati anche a Pesaro, la provincia più colpita.

Pesaro ha infatti fatto registrare 9 positivi in più che fanno salire il totale a 2639 contagiati dall'inizio dell'epidemia. La seconda provincia più colpita è Ancona con 1.826 (+4 rispetto a ieri), seguita da Macerata con 1.051 (+1), Fermo con 454 (-) e Ascoli con 287 (+1). Sono 213 (+3) i casi provenienti da fuori regione.

Oggi i ricoverati per Covid nelle Marche sono 341 (-28), di cui 38 (-3) in terapia intensiva. I guariti/dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 21, con il totale che sale a 2.278. Consistente anche il calo delle persone in isolamento domiciliare, oggi sono 6.822 (-134) , tra loro, degli operatori sanitari, 861 (-81).

