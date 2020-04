Coronavirus, bimbo di 5 anni scappa da casa dei nonni e fa l'autostop: «Voglio andare da mamma in ospedale»

PORDENONE - Voleva riabbracciare la sua mamma, impegnata in prima linea nell'emergenza coronavirus ed è uscito di casa di nascosto con l'intento di fermare un'auto e chiedere un passaggio per andare da lei. Protagonista della vicenda a lieto fine, un bimbo di 5 anni di Pordenone.

LEGGI ANCHE:

Addio Mirko Bertuccioli, il post addolorato di Bugo: «Per colpa del coronavirus, mi ha lasciato un grande amico»

Il piccolo che era appena stato sgridato dai nonni, per aver riempito di carta igienica il water, era uscito di casa senza farsi notare e aveva chiesto un passaggio a un automobilista. Il bambino, come lui stesso ha raccontato, voleva rivedere la mamma dopo un mese di assenza da casa: la donna lavora in una struttura sanitaria di Trieste e lo aveva lasciato dai suoi genitori per evitare qualsiasi rischio di contagio da coronavirus.



A notare la presenza in strada del bambino - che aveva percorso poche decine di metri dal cancello della propria abitazione, mentre i nonni lo stavano cercando in casa -, anche una pattuglia della Guardia di Finanza che, sopraggiunta sul posto ha riaccompagnato il bimbo dai parenti.

Ultimo aggiornamento: 15 Aprile, 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA