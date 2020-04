Magazzini nelle Marche per i vestiti contraffatti importati dalla Tunisia: denunciato imprenditore, giro d'affari da 2 milioni

ANCONA - La Finanza di Torino ha sgominato una rete di distribuzione di capi contraffatti che aveva le sue basi, con magazzini di stoccaggio anche nelle Marche.

Il network aveva la sua base logistica in Tunisia e da lì distribuiva migliaia di capi di abbigliamento dei marchi contraffatti più prestigiosi in tutta Italia. Per questo la Guardia di Finanza di Torino ha denunciato nei giorni scorsi per contraffazione di marchi e frode in commercio un imprenditore italiano, sequestrato oltre 50.000 tra accessori e capi di abbigliamento con il marchio contraffatto scoprendo un giro d'affari per oltre 2 milioni di euro. Nel corso delle indagini, i finanzieri hanno scoperto che l'uomo importava illecitamente in Italia ingenti quantitativi di jeans e t-shirt falsi. Una volta in Italia la merce veniva nascosta all'interno di alcuni depositi nelle Marche, dove un suo incaricato compiacente provvedeva alla vendita per il tramite di alcuni broker.

