Addio Mirko Bertuccioli, il post addolorato di Bugo : «Per colpa del coronavirus, mi ha lasciato un grande amico». A poche ore dalla notizia della morte di Mirko Bertuccioli, alias Zagor, cantante del gruppo Camillas, arriva il saluto commosso di Bugo.

LEGGI ANCHE: Pesaro, Mirko "Zagor" Bertuccioli muore a 46 anni: il fondatore dei Camillas ucciso dal Coronavirus

Ecco le parole del cantante sul suo profilo Instagram: «Oggi, per colpa del coronavirus, mi ha lasciato un grande amico, Mirko. Mio coetaneo, ci conoscevamo dal 2002, quando mi invitò a suonare al Plastic, suo negozio di dischi in quel di Pesaro. Da allora ne abbiamo fatte di cose insieme, tante al punto da diventare un vero amico della mia famiglia. Però questo messaggio lo vorrei indirizzare alla sua famiglia, a tutti i suoi cari e agli amici condivisi. Ciao Mirko, tuo Cristian per sempre».

Mirko Beruccioli aveva 47 anni. Era ricoverato dall'inizio di marzo all'ospedale di Pesaro ed era stato uno dei primi casi di contagio di coronavirus . La band, formatasi nel 2004, aveva partecipato nel 2015 a Italia's Got Talent, arrivando in finale.

Ultimo aggiornamento: 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA