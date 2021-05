Covid in Italia: 5.218 positivi e 218 morti in un giorno. I ricoverati scendono sotto 10mila per la prima volta dopo 7 mesi

ROMA - Contagi in forte calo, morti in crescita ma soltanto perchè la Campania ha ne ha riconteggiati 85 dei mesi scorsi. E' il succo del bolletino sul coronavirus in Italia rilasciatio dal Ministero della salute di oggi, venerdì 21 maggio.

Coronavirus, altri 4 morti in un giorno nelle Marche, due erano ricoverati al Covid Hospital/ Il contagio nelle regioni

Sono 5.218 contagiati (-523 rispetto a ieri), mentre i morti sono stati 218 (ma 85 sono frutto del riconteggio della Campania), giovedì erano 164.I tamponi analizzati sono stati 269.744 (ieri 251.037). Il tasso di positività scende al 1,9% (-0,4%). I ricoverati scendono sotto quota 10mila (9925, -458). È la prima volta dal 22 ottobre. Con 12.695 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 291.788, 7.698 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 7.244 unità.

