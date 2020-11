Coronavirus, superate le 40mila vittime in Italia. Oggi 445 morti e 34.505 nuovi positivi

Coronavirus in Italia, intorno alle 17 il bollettino nazionale di oggi giovedì 5 novembre. A poche ore dall'entrata in vigore del nuovo dpcm che divide l'Italia in regioni gialle, arancioni e rosse, i nuovi positivi di oggi sono 34.505 con 219.884 tamponi. Ieri i casi in più erano stati 30.550 con 211.831 tamponi. 445 invece i decessi (ieri erano stati 352). Con 4.961 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 472.348 (29.113 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 25.093 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 40.192, mentre il numero totale dei casi è di 824.879.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 824.879 (34.505 in più rispetto a ieri), di cui 40.192 morti e 312.339 dimessi e guariti, 4.961 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 472.348, ieri era di 443.235, un aumento di 29.113 unità.

Sono 2.391 i malati in terapia intensiva (+99 rispetto a ieri quando erano 2.292). I ricoverati con sintomi sono 23.256, 1.140 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 446.701 (27.874 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 16.717.651, di cui 219.884 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 211.831). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 10.155.585. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

