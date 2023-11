Claudio Amendola, sfogo sulle tasse e poi la confessione: «Ecco quanto prenderò di pensione»

Claudio Amendola, famoso attore noto soprattutto per il suo ruolo da protagonista ne 'I Cesaroni', questa volta ci ha tenuto a riflettere su alcune questioni che non riguardano la televisione. «Se in un anno ho guadagnato tre milioni, più della metà li ho versati felicemente in tasse», ha detto a il Messaggero. Amendola ha parlato di contributi e di pensione, rivelando anche a quanto ammonterà la sua.

La dichiarazione

«Io guadagno e pago tutto a mio nome. Tanta gente molto più ricca di me lavora facendo intestare a tante società. E così a volte mi è sembrato strano e 'simpatico' pagare più tasse di certa gente», Claudio Amendola ha commentato così a Il Messaggero, lanciando 'una frecciatina' verso chi non paga i contributi. Poi ha aggiunto: «Dopo 42 anni di lavoro e decine di milioni di euro versati, fra due anni prenderò quattromila euro al mese. Se penso che ci sono certi manager che ne prendono ottantamila. Faccio un lavoro che so fare e non ho mai guardato il telefono. Ho sempre avuto un contratto da onorare. Adesso faccio anche la regia delle fiction televisive che interpreto».