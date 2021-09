Claudio Amendola a Verissimo in lacrime: «Mia moglie Francesca è malata»

Claudio Amendola scoppia a piangere a Verissimo, confessando la malattia della moglie Francesca Neri. «Non ha una malattia chiara - ha raccontato a Silvia Toffanin l'attore romano - ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L'ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso. Starle affianco è stato il mio compito, non è stato difficile. È stato più difficile per lei. Sto con Francesca da vent'anni, l'amore migliora. Si depura da tante scorie, come la gelosia. Non ha più senso. Adesso se qualcuno corteggia Francesca (a distanza) mi fa piacere, perché vuol dire che sono fortunato io. Impari ad accettare i difetti».

Amendola ha rievocato la malattia del papà Ferruccio: «Quando si è ammalato, era triste vederlo stanco anche con le carte in mano. Nel momento in cui la malattia si è aggravata, ho sperato che quelle settimane passassero il prima possibile. Ma quando hai un papà così, lo ritrovi tutti i giorni nei suoi lavori».

