Antonia Liskova a Verissimo: «Mio padre era un alcolista violento, ma l'ho perdonato»

Antonia Liskova è stata ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo. L'attrice, protagonista insieme a Claudio Amendola della fiction "Il Patriarca", ha ripercorso la sua infanzia complicata e piuttosto umile: «Ero ribelle, sono cresciuta in una fattoria in mezzo alla natura ma con un padre alcolista e violento», ha confessato la Liskova.

Antonia Liskova a Verissimo

«Mio padre era un alcolista. Non era facile vivere con lui. La scelta di andare via da casa è stata condizionata molto da mio padre, anche se volevo aiutarlo. Lui era violento». Nonostante ciò, l'attrice ha confessato: «L'ho perdonato perchè ho capito la sua fragilità, era un uomo debole. E mi dispiace, bisogna aiutare e non giudicare solo», ha detto Antonia Liskova.

L'attrice è mamma di Liliana, oggi adolescente. Ma l'amore? Antonia Liskova si è dichiarata ai microfondi di Verissimo single: «Sono felicemente fidanzata con me stessa, da qualche mese mi amo follemente». E ancora: «Si soffre solo se si ha davvero amato quindi sì, io ho sofferto in amore ma non rinnego nulla di quello che ho vissuto», ha concluso.