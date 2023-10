Claudio Amendola a Verissimo: la separazione da Francesca Neri, la nuova compagna e l'amore per i tatuaggi

Claudio Amendola sarò ospite della puntata di oggi di Verissimo, in onda su Canale 5 dalle 16,30. L'attore, conduttore televisivo e regista italiano sarà nel programma condotto da Silvia Toffanin per un'inedita intervista in cui parlerà della sua partecipazione come giudice nel talent "Io Canto Generation" senza tralasciare dettagli della sua vita professionale e intima.

L'attore è infatti finito spesso sotto i riflettori del gossip sia per la sua promettente carriera ma anche per la sua vita privata. Ma chi è Claudio Amendola?