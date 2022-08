Dopo Totti e Ilary si separano anche Francesca Neri e Claudio Amendola? «Lui ha già lasciato casa»

Dopo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che continua a tenere banco e ha sconvolto l'estate degli italiani e dei romani, ecco che alcune voci parlano di una separazione tra un'altra coppia del mondo dello spettacolo. Si tratta di Claudio Amendola e Francesca Neri, insieme da 25 anni. Pare che in questo momento nei salotti romani non si parli d’altro.

Claudio Amendola e Francesca Neri secondo quanto trapela dalle voci di corridoio sembrano essere a tanto così dalla separazione. I due sono insieme da più di 20 anni, ma sono convolati a nozze solamente l'11 dicembre 2010, a New York. Secondo quanto riportato dalla rivista “Diva e donna”, l’attore dei Cesaroni avrebbe già lasciato la casa in cui viveva insieme alla moglie, poi sarebbe stato avvistato a cena insieme al figlio della coppia, Rocco (22 anni), nessuna traccia della Neri durante la cena. Francesca Neri per il compleanno di Claudio Amendola aveva scritto sui social citando Pablo Neruda: “Due amanti felici non hanno né fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo”. Chissà che il lieto fine arrivi ancora…

La malattia di Francesca Neri

L'attrice, che ha da poco pubblicato il libro "Come carne viva", dove ha parlato anche della cistite interstiziale cronica, la malattia che l'ha colpita alcuni anni fa e che ancora oggi - nonostante i grandi miglioramenti - non la abbandona completamente. Quella di Francesca Neri è stata una vera e propria battaglia: «Dormivo di giorno perché di notte il dolore è meno forte, ho cominciato ad andare sul pc e incontrare persone con il mio stesso disturbo. Interagivo poco con mio marito e mio figlio e mi occupavo poco di casa, la cosa che mi è pesata di più è stato il male che ho fatto a loro, c'ero e non c'ero. Avevo perso lucidità, per un momento ho anche pensato al suicidio, ma ci vuole comunque un coraggio terribile. Ora so cosa posso fare e cosa evitare, dall’aria condizionata al mangiare piccante, ma nella vita ci sono tante altre cose».

Le parole di Claudio Amendola sulla moglie alcuni mesi fa

Ospite alcuni mesi fa a Verissimo nel salotto di Silvi Toffanin, Claudio Amendola parlava così della moglie: «Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso. Starle affianco è stato il mio compito, non è stato difficile. È stato più difficile per lei», ha detto ancora, spiegando come si sia evoluto l’amore che da tempo li lega. «Sto con Francesca da vent'anni, l'amore migliora. Si depura da tante scorie, come la gelosia. Non ha più senso. Adesso se qualcuno corteggia Francesca (a distanza) mi fa piacere, perché vuol dire che sono fortunato io. Impari ad accettare i difetti».