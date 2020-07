Schianto in moto contro lo spartitraffico in cemento: morto un 34enne

Motociclista sbanda e abbatte uno spartitraffico in cemento. L'incidente mortale è avvenuto dopo le 8 nella mattina di domenica 19 luglio 2020, in via Padova a Cittadella. Per il centauro, un 34enne, non c'è stato nulla da fare. I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito il rombo di una moto che correva e poi il botto. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

