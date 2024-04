CITTADELLA L' Ascoli non riesce a battere il Cittadella nello stesso momento in cui nel salotto cittadino Piazza del Popolo scorrevano le immagini dell'Ascoli di Costantino Rozzi e Carletto Mazzone, nel contesto della giornata dedicata ad Ascoli città europea dello sport alla presenza del ministro dello sport Andrea Abodi. I bianconeri al Tombolato hanno disputato una buona prestazione sono però riusciti a conquistare un solo punto quando invece ne servivano tre.



La scossa non arriva

La squadra non riesce ancora a dare una scossa alla classifica che rimane ancora molto pericolosa, il terzultimo posto significa retrocessione diretta. Il tecnico bianconero Massimo Carrera, che sta provando a dare un gioco alla squadra, ha esaminato la partita, poi ha subitoaccantonato quanto successo nella sfida con i veneti e proiettato le sue antenne già verso la prossima sfida, quella casalinga che vedrà opposto l'Ascoli al Modena. Altra sfida da vincere. Intanto però a complicare ulteriormente la situazione ci si è messa la vittoria della Ternana del tecnico Roberto Breda a Cremona. Gli umbri si sono sganciati dalla zona playout conquistando la vittoria che è arrivata nei minuti di recupero quando ormai la partita dell'Ascoli con il Cittadella era praticamente chiusa. Mancano ancora altre cinque sfide al termine del campionato, sempre meno quindi per centrare la salvezza ma nulla è ancora perduto.

«La squadra mi è piaciuta»

Il tecnico bianconero deve comunque gioco forza essere ottimista. «La squadra ha disputato una grande partita sia dal punto di vista tecnico che caratteriale - ha dichiarato Carrera - anche se devo dire che ad inizio gara abbiamo un po' fatto fatica soprattutto nei contrasti a centrocampo. Abbiamo però subito preso le misure e i ragazzi non hanno concesso praticamente nulla all'avversario. Il primo tempo meritavamo anche qualcosa in più dello 0 a 0, nella ripresa abbiamo tenuto noi in mano il gioco ma come sempre capita c'è mancata quella cattiveria dalla nostra metà campo in su, dobbiamo fare più attenzione quando effettuiamo un passaggio. I ragazzi sono scesi in campo con la condizione mentale giusta, sapevano che non avrebbero dovuto far giocare il Cittadella chiudendo tutti gli spazi e così hanno fatto. Certo dovevamo vincere ma dobbiamo comunque guardare avanti e soprattutto ripartire dall'atteggiamento che abbiamo avuto in questa partita. Le soluzioni di gioco ci sono, ma mancano i gol che fanno vincere le partite. «Più alleno la squadra e più la conosco, infatti ho tante idee per la testa che mi piacerebbe mettere in pratica ma bisogna provarle sul campo e non è sempre semplice». La vittoria della Ternana scombina i piani? «Posso dire che non mi interessa cosa fanno le altre e cosa ha fatto la Ternana oggi. Mi interessa solo pensare alla squadra e alla prossima partita con il Modena che ha ufficializzato l'arrivo dell'esperto Pierpaolo Bisoli in panchina. Sarà un'altra gara difficile dove non dovremo sbagliare trovando le soluzioni giuste per portare il match dalla nostra parte».

Pulcinelli deluso

Se da una parte Carrera guarda già avanti ed è soddisfatto dell'atteggiamento della squadra, Non la pensa propri così il patron Massimo Pulcinelli che sul suo social ha scritto: «Poca convinzione, poco furore agonistico visto in campo, senza vincere mai diventa dura parlare di salvezza». La squadra riprenderà gli allenamenti domani per iniziare la preparazione al match con gli emiliani in programma sabato prossimo allo stadio Del Duca.