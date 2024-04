ASCOLI - L'unione fa la forza e deve essere quell'arma in più che può spingere l'Ascoli verso una salvezza che al momento rimane difficile ma non impossibile. La prestazione offerta contro il Venezia, anche se non è arrivata la vittoria, fa ben sperare ed ha fatto accantonare l' incolore prestazione di La Spezia. E oggi una partita fondamentale, quella di Cittadella.

I bianconeri si trovano da giovedì sera nel ritiro veneto e oggi alle ore 14 affronteranno nello stadio Tombolato appunto il Cittadella. Dal Veneto arrivano proclami di vittoria. La dirigenza veneta per tutta la settimana ha parlato di una partita difficile che vogliono a tutti i costi vincere per poter agguantare i playoff. L'Ascoli ha ben altri obiettivi ovvero conquistare la permanenza in Serie B e per farlo deve cercare di portare via il massimo del risultato dallo stadio Tombolato.